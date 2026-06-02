Уроженец Белоруссии Гофман назначен главой израильского «Моссада»

В Израиле директором разведслужбы «Моссад» назначен военный секретарь премьер-министра страны генерал-майор Роман Гофман. Информацией делится канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху. Он официально вступил в должность. Известно, что офицер репатриировался с семьёй из Белоруссии, когда ему было только 14 лет.

«Ты сам проложил себе путь своими руками. Две руки — это два кулака. Когда Роман приехал, на него набросились. Чужой ребёнок, говорящий с русским акцентом, — сами знаете, что бывает с детьми. Но Роман прокладывал себе путь своими руками — двумя кулаками — и к 17 годам уже стал вице-чемпионом страны по боксу среди молодёжи. Неплохо, Роман. Это был хороший знак», — сказал Нетаньяху в ходе церемонии.

Премьер заметил, что Гофману пришлось пережить массу препятствий на пути к карьерной вершине, его назначение многими оспаривалось, но решение всё равно было принято. Нетаньяху напомнил, что ключевыми целями разведслужбы остаётся противостояние с Ираном.

Он добавил, что Израиль не должен позволить своему соседу по региону обзавестись ядерным оружием, на решение такой задачи будут брошены все силы страны. По словам политика, сейчас в Тегеране действует «ужасный режим», который должен уйти в прошлое.

«Таково моё указание, и такова ваша задача. Это твоя задача, Роман, и задача всех тысяч людей, которые находятся здесь сегодня», — заключил премьер.

Сейчас Роману Гофману 50 лет. Он родился в белорусском городе Мозырь. А в 1990 году вместе с родителями репатриировался в Израиль. На новой родине молодой человек отслужил в бронетанковых войсках, стал офицером и позже возглавил одну из дивизий. В 2024 году Гофман получил пост военного секретаря Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Тегеран не намерен возобновлять переговоры с США до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. Только после выполнения этих условий иранская сторона готова вернуться к дипломатии.