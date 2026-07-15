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Регион
15 июля, 05:21

Россия и Аргентина свернули сотрудничество по мирному атому, но оставили шанс для новых проектов

Посол Феоктистов: РФ и Аргентина прекратили сотрудничество в сфере мирного атома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Efasein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Efasein

Россия и Аргентина больше не сотрудничают в сфере мирного атома. Об этом газете «Известия» сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется. Вместе с тем фиксируем взаимный интерес российских и аргентинских компаний в кооперации в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность», — сказал он.

Феоктистов отметил, что дополнительным стимулом для реализации таких инициатив могли бы стать финансовые льготы, предусмотренные аргентинской программой поддержки крупных инвестиций. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере мирного атома между Россией и Аргентиной было подписано ещё в 2018 году.

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Милена Скрипальщикова
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