Украина закрыла экспортный терминал Kernel в Черноморске из-за техповреждений

Крупнейший экспортный терминал компании Kernel, расположенный в Черноморске, вынужденно прекратил свою работу. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин.

Объект получил повреждения, которые сделали невозможным дальнейшее проведение погрузочно-разгрузочных работ. На территории терминала зафиксированы технические неисправности критически важных систем, включая повреждения зерновых силосов и емкостей для хранения подсолнечного масла. Кроме того, наблюдаются перебои с электроснабжением, необходимые для обеспечения текущей деятельности комплекса.

На текущий момент операционная деятельность терминала полностью парализована. Сообщается, что на складах заблокировано около 45 тысяч тонн пшеницы и девять тысяч тонн подсолнечного масла, которые предназначались для отправки иностранным контрагентам.

Для агропромышленного сектора данная ситуация является серьёзным вызовом. Компания Kernel является одним из крупнейших игроков, обеспечивая около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Ранее этот терминал был ключевым звеном в логистической цепочке поставок сельхозпродукции более чем в 60 стран мира. На данный момент сроки восстановления инфраструктуры и сроки возобновления отгрузок остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что ситуация в портах Одесской области достигла критического уровня и создаёт риски для украинского экспорта. Речь идёт об объектах портовой инфраструктуры на юге Украины.