Орейро выступит в России: во сколько встанут слёзы ностальгии по «Дикому ангелу» на частной вечеринке

Наталья Орейро дала согласие на участие в частных мероприятиях на территории России. Актрисе начали поступать запросы на организацию выступлений, и её команда уже озвучила финансовые условия. Их узнал SHOT.

Стоимость сета зависит от формата работы: за час исполнения под фонограмму заказчику придется заплатить 19 млн рублей. Живой вокал оценивается дороже — в 28 млн рублей. За эту сумму артистка обещает исполнить свои главные хиты, включая треки из сериала «Дикий ангел», такие как Cambio dolor и Me Muero de Amor.

Бытовые требования звезды довольно специфичны. Она согласна заселяться исключительно в пятизвездочные гостиницы уровня Ritz-Carlton или Four Seasons. В распоряжении знаменитости должен быть двухкомнатный люкс, расположенный в тихом крыле, удаленном от лифтовых шахт и ресторанных залов. Обязательным условием является наличие штор «блэкаут».

Питание певицы соответствует её вегетарианскому образу жизни, которого она придерживается с 16 лет. В райдере указаны растительная пища, кедровое молоко, газировка без сахара и популярный дубайский шоколад. Для обслуживающего персонала предусмотрен отдельный стол с жареной лапшой, рыбой, мясными блюдами и фруктами.

Напомним, что исполнительница вместе с сыном стала гражданкой России в 2021 году. В последний раз знаменитость посещала Москву в ноябре 2025 года ради премьеры кинокартины, однако тогда концертная деятельность не велась. В данный момент она проживает в Буэнос-Айресе.

Тем временем певице Алле Пугачёвой поступило предложение дать два концерта в Таиланде за два миллиона долларов. Организаторы задумывали масштабную постановку. Предполагалось, что стоимость билетов в первые ряды достигнет 30 тысяч долларов за место. В пересчёте на рубли эта сумма составляет порядка 2,7 тысячи. Среди зрителей рассчитывали увидеть крупных предпринимателей и других состоятельных поклонников творчества певицы.