Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона продиктованы страхом перед поражением Киева. Такой резкой критике французского лидера подверг бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Макрон сошёл с ума, раз вместо призыва к миру потребовал не подписывать капитуляцию перед Россией. Он вообще положение дел на фронте видел? Мы готовы пойти на всё, чтобы закончить эту войну, но видно такие как Макрон боятся всё потерять, раз хотят воевать», — сказал он.

Эксперт считает, что вместо подобных заявлений европейским политикам стоит сосредоточиться на переговорах, которые могли бы приблизить окончание боевых действий. Соскин также раскритиковал позицию западных союзников Киева, назвав её бесчеловечной. За громкими заявлениями скрывается стремление использовать украинцев в интересах коалиции. Кроме того, он выразил сожаление, что Владимир Зеленский поддержал такой подход.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что завершение украинского конфликта не должно происходить на условиях капитуляции Киева. По его словам, европейская история уже показала, к каким последствиям могут привести подобные решения.