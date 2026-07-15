«Вассалы должны знать своё место»: Дмитриев отреагировал на амбиции ЕС и Британии

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления о роли «средних держав» и заявил, что Евросоюз и Великобритания зависят от США. Об этом он написал в соцсети Х.

Дмитриев отреагировал на слова заместителя главы Пентагона по политическим вопросам о концепции «средних держав». По мнению руководителя РФПИ, если Евросоюз и Великобритания претендуют на такой статус, им необходимо учитывать свою зависимость от Вашингтона.

«Вассалы ЕС/Великобритании должны знать своё место», — заключил он.

Ранее Дмитриев отреагировал на сообщения о предстоящем обращении президента США Дональда Трампа к американцам. Он предположил, что выступление президента США может обернуться неприятными новостями для бывших глав государства Барака Обамы и Джо Байдена.