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Регион
15 июля, 06:51

«Вассалы должны знать своё место»: Дмитриев отреагировал на амбиции ЕС и Британии

Дмитриев назвал ЕС и Британию вассалами США после слов о «средних державах»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления о роли «средних держав» и заявил, что Евросоюз и Великобритания зависят от США. Об этом он написал в соцсети Х.

Дмитриев отреагировал на слова заместителя главы Пентагона по политическим вопросам о концепции «средних держав». По мнению руководителя РФПИ, если Евросоюз и Великобритания претендуют на такой статус, им необходимо учитывать свою зависимость от Вашингтона.

«Вассалы ЕС/Великобритании должны знать своё место», — заключил он.

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Дмитриев заявил, что ЕС использует конфронтацию с Россией для ухода от проблем

Ранее Дмитриев отреагировал на сообщения о предстоящем обращении президента США Дональда Трампа к американцам. Он предположил, что выступление президента США может обернуться неприятными новостями для бывших глав государства Барака Обамы и Джо Байдена.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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