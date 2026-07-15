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15 июля, 07:05

Схрон, бомба и нефтезавод: В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии

Мужчину задержали за подготовку теракта на нефтяном предприятии Югры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Тюменской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, которого подозревают в подготовке теракта на одном из нефтяных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики предотвратили террористический акт, который, по версии ведомства, планировался на предприятии нефтяной промышленности в городе Нягань. Следствие считает, что подозреваемый получил инструкции от куратора и забрал самодельное взрывное устройство из заранее подготовленного тайника.

После этого, как утверждают в ФСБ, мужчина попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками службы в районе расположения схрона. В отношении задержанного региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Его подозревают в незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке к террористическому акту.

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Ранее стало известно о задержании россиянина, которого подозревают в подготовке теракта в Москве. Мужчина ранее был судим и, как утверждается, оказался вовлечён в противоправную деятельность после давления через его супругу. Представители СБУ угрожали привлечь жену задержанного к уголовной ответственности, после чего он согласился на выполнение задания по подготовке атаки.

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Милена Скрипальщикова
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