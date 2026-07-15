На Западе регулярно возобновляются разговоры о будущем России и её месте в глобальной архитектуре. Вне зависимости от государственного устройства, ключевым раздражителем для тех элит служит ресурсная база нашей страны, пояснил руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев.

В беседе с RuNews24.ru эксперт напомнил, что колониальная модель долгое время выступала основой экономического доминирования ведущих держав. Прямой захват территорий ушёл в историю, однако борьба за полезные ископаемые, транспортные артерии и стратегические точки никуда не делась — сменился лишь инструментарий.

В такой системе координат РФ воспринимается как обладатель гигантских минеральных запасов и обширных пространств, представляющих повышенный геополитический интерес. Отсюда и периодически всплывающие концепции о необходимости ослабления или дробления страны.

По словам Андреева, многие аналитики сходятся во мнении, что прессинг на Москву носит не ситуативный, а долгосрочный характер. Связан он не столько с конкретной политической системой, сколько с объективной реальностью: Россия — один из крупнейших мировых кладовых природных богатств и стратегически важная территория.

Ранее аналитики подсчитали стоимость разрыва экономической зависимости от Китая: США и Евросоюзу потребуется вложить 23,6 триллиона долларов в ближайшие четверть века. Из этой суммы на плечи Вашингтона ляжет 13,7 триллиона, еврозоны — 9,1 триллиона, а Лондона — 800 миллиардов. Эксперты предупреждают, что локализация поставок без неподъёмных трат для налогоплательщиков и потребителей станет тяжелейшим вызовом, а в к 2030 году монополия КНР над рынком редкоземельных металлов лишь усилится.