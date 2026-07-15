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Регион
15 июля, 07:37

Расчёты дронов ВСУ, атаковавшие Брянскую область, понесли крупные потери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские операторы беспилотников, бившие по мирным объектам в Брянской области, потеряли большое число бойцов. Об этом РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, изучение некрологов погибших противников выявило значительные потери среди операторов дронов из 105-го Черниговского пограничного отряда.

Он отметил, что добиться такого результата помогли действия бойцов группировки «Север». За прошедшие сутки российские военные уничтожили до 160 украинских боевиков, четыре машины, одно полевое орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

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Ранее сообщалось, что расчёты дронов «Севера» ночью отработали по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Операторы обнаружили вражеские цели, передали координаты командованию и ударили FPV-дронами. В итоге были уничтожены танк Leopard, 12 пунктов управления беспилотниками, пять огневых групп и пять автомобилей, а потери украинских подразделений превысили 20 человек.

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Вероника Бакумченко
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