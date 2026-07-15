Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное появление на британских банкнотах изображений представителей различных меньшинств. Дипломат заявила, что подобные инициативы отражают изменения в подходах западных стран к выбору символов. Об этом она сообщила в в эфире радио Sputnik.

«Это дело каждой страны — кого размещать на банкнотах, это во-первых. А во-вторых, это очень показательно: как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история», — сказала она.

Захарова заявила, что замена изображений известных исторических личностей на представителей ЛГБТ*-сообщества является признаком «перепрошивки общества». По словам дипломата, выбор людей и символов для размещения на банкнотах показывает, кого государство считает значимыми фигурами и общественными ориентирами. Она также отметила, что западные элиты, по её мнению, всё чаще сосредотачиваются на темах, связанных с идентичностью и социальными вопросами.

«Это один из ярчайших признаков того, о чём мы говорим, — абсолютной деградации этого западного меньшинства», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова высказалась о деятельности западной «коалиции желающих» по Украине. Дипломат сравнила это объединение с библейскими городами Содомом и Гоморрой, заявив, что подобная ассоциация вызывает у неё тревогу. Действия и заявления участников коалиции, как она считает, свидетельствуют о процессе «расчеловечивания».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.