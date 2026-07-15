Киев пустит миллиарды кредитных евро ЕС на закупку китайских деталей для БПЛА

Украина сможет направить 6 млрд евро из европейского кредита на закупку комплектующих для беспилотников в Китае. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Киев получил разрешение использовать часть первого транша военной программы поддержки для приобретения деталей для БПЛА.

Эти средства входят в пакет помощи, который предусматривает выделение 60 млрд евро на военные расходы и развитие оборонной промышленности Украины.

Как отмечает Financial Times, решение связано с ограниченными возможностями европейских стран по производству необходимого количества комплектующих для беспилотников.

Общий кредитный пакет для Украины составляет 90 млрд евро. Из этой суммы 30 млрд евро предназначены для макрофинансовой поддержки и бюджетных расходов, а ещё 60 млрд евро — для военных нужд.

Ранее МВФ задерживает перевод Украине почти 700 млн долларов кредитного транша, который должен был поступить ещё 1 июня, и вопрос о выделении средств рассмотрят в ближайшие недели, хотя такая формулировка уже звучала две недели назад. Задержка превысила месяц.