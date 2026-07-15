Молчание над пропастью: Пловец-чемпион из РФ пережил шок при остановке горки во Вьетнаме

Чемпион России по плаванью Марк Мордовцев, застрявший вместе с другими посетителями на американских горах в вьетнамском парке развлечений VinWonders Phu Quoc Amazon Volcano, поделился деталями случившегося. О своих впечатлениях он рассказал 78.ru.

По словам туриста, он вместе с приятелем и девушкой отстоял немалую очередь, чтобы попасть на аттракцион. Кабинка благополучно поднялась наверх, но вместо ожидаемого обрывистого спуска замерла на высоте.

Сначала компания решила, что пауза сделана намеренно — для нагнетания остроты ощущений. Однако через какое-то время стало очевидно: техника дала сбой. Марк отметил, что никакой паники среди посетителей не возникло. Люди сидели в полном молчании, ожидая, пока охрана и сотрудники парка начнут поэтапную эвакуацию.

Несмотря на пережитый стресс, после случившегося турист всё же смог осмотреть другие достопримечательности и даже сходил на вечернее представление. При этом злополучный аттракцион до конца дня так и не запустили, а насчёт компенсации с россиянином никто связываться не стал.

Об инциденте стало известно вчера. Марк Мордовцев в соцсетях рассказал, что кабинки с людьми зависли на высоте девятиэтажного здания, а позже признался подписчикам, что пережил один из главных детских кошмаров.