Молчание над пропастью: Пловец-чемпион из РФ пережил шок при остановке горки во Вьетнаме
Пловец-чемпион из РФ раскрыл детали инцидента на американских горках во Вьетнаме
Обложка © VK / Марк Мордовцев
Чемпион России по плаванью Марк Мордовцев, застрявший вместе с другими посетителями на американских горах в вьетнамском парке развлечений VinWonders Phu Quoc Amazon Volcano, поделился деталями случившегося. О своих впечатлениях он рассказал 78.ru.
По словам туриста, он вместе с приятелем и девушкой отстоял немалую очередь, чтобы попасть на аттракцион. Кабинка благополучно поднялась наверх, но вместо ожидаемого обрывистого спуска замерла на высоте.
Сначала компания решила, что пауза сделана намеренно — для нагнетания остроты ощущений. Однако через какое-то время стало очевидно: техника дала сбой. Марк отметил, что никакой паники среди посетителей не возникло. Люди сидели в полном молчании, ожидая, пока охрана и сотрудники парка начнут поэтапную эвакуацию.
Несмотря на пережитый стресс, после случившегося турист всё же смог осмотреть другие достопримечательности и даже сходил на вечернее представление. При этом злополучный аттракцион до конца дня так и не запустили, а насчёт компенсации с россиянином никто связываться не стал.
Об инциденте стало известно вчера. Марк Мордовцев в соцсетях рассказал, что кабинки с людьми зависли на высоте девятиэтажного здания, а позже признался подписчикам, что пережил один из главных детских кошмаров.
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