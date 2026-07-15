«Противник не имеет пола»: В рядах ВСУ под Днепропетровском уничтожен расчёт с женщиной-оператором

В Днепропетровской области российские военные нашли и ликвидировали расчёт операторов беспилотников ВСУ, среди которых была женщина. Об этом РИА «Новости» сообщил командир расчёта беспилотных систем группировки войск «Центр» Антон Зайцев.

По его словам, при выполнении задачи разведка засекла расчёт дрона Mavic, который готовился к работе.

«Во время наблюдения увидели, что с антенной работала женщина. Противник не имеет пола, цель была поражена, расчёт уничтожен полностью», — сказал он.

Он добавил, что лично сумел чётко разглядеть только одну женщину. Остальных участников расчёта опознать не получилось.

Ранее сообщалось, что расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» ударили по резервам ВСУ в Днепропетровской области. Разведывательные беспилотники обнаружили район, где сосредоточились украинские военные, готовившиеся к переброске на передовые позиции. После получения координат артиллеристы нанесли удар из систем БМ-21 «Град» по местам размещения личного состава противника.