Каждый третий россиянин стал реже ездить на автомобиле

Каждый третий владелец авто признался, что в последнее время пользуется им реже, а 18% и вовсе перестали садиться за руль для повседневных поездок. Результатами опроса поделилась «Газета.ru» со ссылкой на финансовый маркетплейс.

Основной причиной смены привычек стали пробки и долгое время в пути — их назвали 29% респондентов. Ещё 18% указали на ситуацию с доступностью топлива. Остальные сослались на рост расходов на обслуживание и горючее (16%) или появление более удобных альтернатив (16%).

Самым популярным вариантом замены личного транспорта стал общественный транспорт — его выбрали 36% опрошенных. Такси и каршерингом пользуются 23%, пешком предпочитают передвигаться 17%, на велосипед пересели 11%, на электросамокат — 9%.

Аналитики отмечают, что говорить о массовом отказе от автомобилей пока рано — 31% всё ещё ежедневно пользуются машиной. Однако она постепенно перестаёт быть безальтернативным средством передвижения, особенно в городах с развитой инфраструктурой.

Молодёжь меняет привычки активнее: почти половина респондентов 18–24 лет предпочли бы общественный транспорт. Среди 25–34-летних треть готовы пересесть на велосипед. А вот возрастной группе 35–44 лет расстаться с авто сложнее — для них это часто необходимость, особенно при наличии детей, когда заменить машину другими способами становится гораздо труднее.

А ранее Life.ru писал, что средний размер автокредита в РФ достиг 1,25 млн рублей. По данным аналитиков, средняя процентная ставка опустилась до 22,3% годовых против 25% за аналогичный период прошлого года. Лидером по числу кредитных договоров стал Kia Rio с долей 12,9% от всех сделок.