В Новосибирске нашли тело девочки, провалившейся под лёд в феврале

В Новосибирской области спустя несколько месяцев завершились поиски восьмилетней девочки, которая провалилась под лёд реки Обь в феврале. Её тело обнаружили ниже по течению. Об этом сообщили в СК по региону.

Ребёнка нашли недавно в районе дачного посёлка Кудряшовский. По словам главного государственного инспектора по маломерным судам региона Сергея Кудинова, место обнаружения находилось ниже по течению Оби. Трагедия произошла 13 февраля в районе микрорайона «Ясный берег» в Новосибирске. Девочка находилась у реки без взрослых и, предположительно, вышла на лёд, где провалилась в полынью.

Камеры видеонаблюдения помогли установить, что ребёнок был один. На записи было видно, как девочка двигалась по замёрзшей реке с надувной игрушкой. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Поисковая операция началась сразу после исчезновения ребёнка. Спасатели обследовали участок реки с помощью подводных аппаратов с камерами, использовали эхолоты и делали специальные отверстия во льду для проверки акватории. Зимой обнаружить девочку не удалось, однако работы продолжались и позже. К поискам подключались не только специалисты, но и большое количество добровольцев, участвовавших в операции как в холодное время года, так и летом.

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