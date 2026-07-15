Обещания есть, прогресса нет: Почему небогатая Болгария устала платить за украинский конфликт

Болгария решила пересмотреть участие в так называемой коалиции желающих из-за накопившейся усталости от бесконечных трат и отсутствия сдвигов в урегулировании конфликта на Украине. Такую оценку озвучил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В комментарии NEWS.ru эксперт подчеркнул, что сама коалиция — структура аморфная, не имеющая ни чёткого юридического оформления, ни жёстких рамок, присущих Евросоюзу или НАТО. Именно это размывает ответственность и затягивает процесс принятия решений.

В болгарском обществе, по словам политолога, зреет раздражение от того, что Брюссель постоянно призывает потерпеть ещё полгода-год до начала мирных переговоров с Москвой. Однако время уходит, конкретных результатов не видно, а финансовые запросы только увеличиваются.

Для небогатых государств вроде Болгарии подобная нагрузка становится ощутимым бременем. При этом собеседник издания предостерёг от поспешных трактовок: София не разрывает отношения с Западом и не переориентируется на Россию. Речь идёт скорее о переходе к избирательной модели поддержки Киева, когда и деньги, и политические ресурсы будут выделяться гораздо более дозированно.

Напомним, вчера премьер-министр Болгарии Румен Радев в Париже перед парадом в честь Дня взятия Бастилии объявил, что страна не примкнёт к «коалиции желающих», настаивающей на продолжении финансовой и военной накачки Украины. Получив личное приглашение от французского президента Эмманюэля Макрона, он ответил отказом, подчеркнув, что развязку конфликта следует искать не в эскалации, а через сильную дипломатическую миссию, способную положить ей конец.