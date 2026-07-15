Россиянин стал «нулевым пациентом» опасного вируса в Испании

Россиянина госпитализировали в Испании с подозрением на вирус геморрагической лихорадки Крым–Конго после укусов клещей. Испанские медики назвали его «нулевым пациентом».

После прогулки в горах Пикос-де-Эуропа мужчина обнаружил на теле трех клещей и самостоятельно их удалил. Примерно через две недели у него поднялась температура почти до 40 градусов, появились сильная ломота и ухудшилось самочувствие.

Как пишет Baza, сначала врачи проверили пациента на клещевой энцефалит, однако анализы показали выраженное воспаление. После этого мужчину госпитализировали, а на следующий день перевели в изоляционный бокс. Его супруге выдали защитную одежду и также поместили в карантин.

Позже пациента перевезли в Барселону в специальной транспортной капсуле, где он проходит дальнейшее обследование и лечение.

Нашествие комаров, мошек, пауков, клещей наблюдают россияне в этом году. Но есть и хорошие новости: вслед за насекомыми начинают активно размножаться те, кто ими питается. Плохие новости — для этого нужно некоторое время. Подробнее о том, почему лето превращается в кошмар из-за атаки насекомых, читайте на Life.ru.