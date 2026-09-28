19-летний курсант из Владивостока пропал после пожара на «Триумфе»

Родные 19-летнего курсанта Владивостокского морского колледжа Ивана, пропавшего после пожара на рыболовецком судне «Триумф» у Камчатки, просят усилить поисковую операцию. По словам его сестры Анны, семья считает задействованные силы недостаточными. Об этом передаёт Amur Mash.

Юноша проходил на судне практику. После пожара, вспыхнувшего в ночь на 26 сентября, его и ещё троих членов экипажа найти не удалось. Анна утверждает, что сейчас огромную акваторию осматривает лишь одно судно, причём только в светлое время суток. По её словам, авиацию за два дня к поискам так и не привлекли.

Сестра курсанта также рассказала, что генеральный директор компании — владельца «Триумфа» посоветовал семье не рассчитывать на обнаружение тела Ивана. Родные сдаваться не намерены и рассчитывают через огласку добиться привлечения дополнительных сил.

Всего на борту «Триумфа» находились 29 человек. Спасти удалось 25 членов экипажа, четверо из них были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По факту происшествия расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Местонахождение четырёх пропавших моряков по-прежнему не установлено.