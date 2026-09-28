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Опубликовано 28 сентября, 01:27

19-летний курсант из Владивостока пропал после пожара на «Триумфе»

Обложка © Telegram / Морспасслужба

Обложка © Telegram / Морспасслужба

Родные 19-летнего курсанта Владивостокского морского колледжа Ивана, пропавшего после пожара на рыболовецком судне «Триумф» у Камчатки, просят усилить поисковую операцию. По словам его сестры Анны, семья считает задействованные силы недостаточными. Об этом передаёт Amur Mash.

Юноша проходил на судне практику. После пожара, вспыхнувшего в ночь на 26 сентября, его и ещё троих членов экипажа найти не удалось. Анна утверждает, что сейчас огромную акваторию осматривает лишь одно судно, причём только в светлое время суток. По её словам, авиацию за два дня к поискам так и не привлекли.

Сестра курсанта также рассказала, что генеральный директор компании — владельца «Триумфа» посоветовал семье не рассчитывать на обнаружение тела Ивана. Родные сдаваться не намерены и рассчитывают через огласку добиться привлечения дополнительных сил.

Спасатели вновь попытаются взять на буксир горящее судно «Триумф»
Спасатели вновь попытаются взять на буксир горящее судно «Триумф»

Всего на борту «Триумфа» находились 29 человек. Спасти удалось 25 членов экипажа, четверо из них были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По факту происшествия расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Местонахождение четырёх пропавших моряков по-прежнему не установлено.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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