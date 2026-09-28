Спасатели вновь попытаются взять на буксир горящее судно «Триумф»

Спасатели вновь попытаются взять на буксир рыболовное судно «Триумф», на котором произошёл пожар у берегов Камчатки. Его планируют доставить в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили в Морском спасательном подцентре города, пишет РИА «Новости».

Накануне капитан спасательного судна «Суворовец» решил буксировать «Триумф» в порт. Однако из-за сильного задымления операцию пришлось перенести на утро 28 сентября.

«Сегодня спасатели планируют пришвартоваться к «Триумфу», взять на буксир и вести в порт Петропавловск-Камчатский», — сказали в МСПЦ.

Четверых моряков продолжают искать. Экипаж «Суворовца» осматривает акваторию, к операции также привлекают проходящие поблизости суда. «Триумф» находится примерно в 70 милях от Петропавловска-Камчатского. По состоянию на утро 28 сентября ситуация с пожаром на судне оставалась на контроле регионального управления МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следствие рассматривает три возможные причины пожара: неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности экипажем и нарушение правил технической эксплуатации.

Ранее сообщалось, что спасатели не смогли подняться на «Триумф» из-за продолжавшегося горения. Находившийся рядом «Суворовец» ожидал, когда обстановка позволит осмотреть судно и подготовить его к буксировке. Одновременно экипаж спасательного судна продолжал поиски четырёх пропавших моряков. К осмотру акватории также подключали суда, проходившие в районе происшествия.