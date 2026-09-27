Спасатели не могут подняться на «Триумф» из-за продолжающегося пожара

Рыболовецкое судно «Триумф» у берегов Камчатки продолжает гореть, из-за чего спасатели пока не могут подняться на борт для осмотра и организации буксировки. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на Морской спасательный подцентр Петропавловска-Камчатского.

«Пароход продолжает гореть. Высадиться на него с целью осмотра и буксировки нельзя», — рассказали в центре.

Находящийся рядом «Суворовец» ждёт окончания горения. Его экипаж одновременно продолжает осматривать акваторию в поисках четырёх пропавших моряков. К операции также привлекают проходящие поблизости суда.

На борту «Триумфа» находились 29 членов экипажа. После начала пожара удалось спасти 25 человек, четверых из них госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Местонахождение ещё четырёх моряков не установлено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следствие рассматривает три версии возникновения пожара: неисправность судового электрооборудования, нарушение экипажем требований пожарной безопасности и правил технической эксплуатации.