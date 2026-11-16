В селе Плавна Климовского района Брянской области 19-летний молодой человек получил ранение при атаке беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль. Пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своём канале в MAX.

По словам главы области, украинские дроны-камикадзе дважды атаковали транспорт в этом населённом пункте. Помимо автомобиля, под удар попал рейсовый автобус.

«В этом же населённом пункте вражеский дрон попал в рейсовый автобус. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Ковальчук.

Характер ранения молодого человека и его состояние губернатор в приведённом сообщении не уточнил. Данных о количестве людей в автобусе также не приводится.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке четырёх беспилотников на посёлок Климово 14 ноября. По словам Ковальчука, тогда ранения получили два человека, им назначили амбулаторное лечение. Также были повреждены пять частных домов и автомобили.