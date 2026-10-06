19-летний житель Ярославской области получил 6 лет за подготовку теракта в школе
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Девятнадцатилетнего жителя Ярославской области приговорили к шести годам лишения свободы за подготовку теракта в учебном заведении, где он раньше учился. Об этом сообщила пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.
Первые два года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшиеся четыре — в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему также назначен год ограничения свободы.
Как установил суд, молодой человек готовился совершить нападение в здании своей бывшей образовательной организации. Довести задуманное до конца ему не удалось. Во время разбирательства фигурант признал вину и заявил о раскаянии. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье предотвратили массовое убийство школьников, которое, по данным ФСБ, готовил 17-летний подросток. Молодого человека также связывали с подготовкой других преступлений террористической направленности.
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