Подросток из Дагестана готовил массовое убийство учеников школы в Подмосковье

Суд арестовал подростка из Дагестана, которого следствие считает причастным к подготовке массовых убийств учащихся Домодедовской средней школы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в ходе допроса фигурант подтвердил участие в подготовке покушения, которое было предотвращено благодаря слаженной работе силовых ведомств. СК выяснил, что админ сетевого ресурса признал причастность к аналогичным планируемым эпизодам в ряде регионов России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Оренбург, Красноярск, Липецк, Калугу, Ставропольский край и Бурятию.