Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 08:53

Подросток из Дагестана готовил массовое убийство учеников школы в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Суд арестовал подростка из Дагестана, которого следствие считает причастным к подготовке массовых убийств учащихся Домодедовской средней школы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в ходе допроса фигурант подтвердил участие в подготовке покушения, которое было предотвращено благодаря слаженной работе силовых ведомств. СК выяснил, что админ сетевого ресурса признал причастность к аналогичным планируемым эпизодам в ряде регионов России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Оренбург, Красноярск, Липецк, Калугу, Ставропольский край и Бурятию.

ФСБ показала видео задержания подростка, причастного к подготовке 15 терактов
ФСБ показала видео задержания подростка, причастного к подготовке 15 терактов

При этом украинские кураторы обещали 17-летнему дагестанцу награду за убийства с наибольшим числом жертв. Подростку предъявлено обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. Расследование продолжается. Свою вину юноша признал и рассказали подробности. Парень также раскрыл следователям свой мотив — желание прославиться. У него нашли архив переписки с сообщниками террористов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar