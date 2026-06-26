Подросток из Дагестана готовил массовое убийство учеников школы в Подмосковье
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Суд арестовал подростка из Дагестана, которого следствие считает причастным к подготовке массовых убийств учащихся Домодедовской средней школы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в ходе допроса фигурант подтвердил участие в подготовке покушения, которое было предотвращено благодаря слаженной работе силовых ведомств. СК выяснил, что админ сетевого ресурса признал причастность к аналогичным планируемым эпизодам в ряде регионов России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Оренбург, Красноярск, Липецк, Калугу, Ставропольский край и Бурятию.
При этом украинские кураторы обещали 17-летнему дагестанцу награду за убийства с наибольшим числом жертв. Подростку предъявлено обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. Расследование продолжается. Свою вину юноша признал и рассказали подробности. Парень также раскрыл следователям свой мотив — желание прославиться. У него нашли архив переписки с сообщниками террористов.
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