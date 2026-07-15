Прорыв в медицине: Российские врачи спасают на 7% больше жизней при онкологии

Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России превысила 60%. Об этом РИА «Новости» рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

По словам руководителя НМИЦ радиологии, за 10 лет показатель вырос более чем на 7 процентных пунктов. Он отметил, что для онкологии такой результат является значимым.

Каприн сообщил, что в 2015 году доля пациентов, проживших 5 лет после постановки диагноза, составляла 52,9%. В 2024 году показатель достиг 60,1%, а в 2025 году составил 59,3%.

Главный онколог Минздрава связал улучшение показателей с внедрением новых технологий. По его словам, ранее такие методы не применялись в российской клинической практике.

Ранее ВОЗ опубликовала глобальный доклад о пятилетней выживаемости при раке молочной железы, медианный показатель которой близок к 80%, но с огромными региональными различиями — от 39,1% в Африке до 88,5% в Америке, что коррелирует с уровнем доходов стран. Данные за 2017–2021 годы основаны на 223 оценках из 67 стран и экстраполированы на все государства-члены ВОЗ.