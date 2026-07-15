«Маски вместо реальности»: Когда увлечение динозаврами должно насторожить родителей

Вслед за квадроберами в подростковой среде набирает обороты новое течение — диносьютинг. Школьники и студенты теперь перевоплощаются в рептилий, драконов и доисторических ящеров.

Психолог Олеся Иневская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила: за этим трендом стоят естественные подростковые потребности. В переходном возрасте детям важно одновременно чувствовать принадлежность к группе и сохранять индивидуальность. Костюм помогает примерить разные роли и понять, каким хочется быть.

Создание маски динозавра — это полноценный творческий проект: рисование, дизайн, рукоделие, монтаж видео. Для многих ребят костюм становится способом облегчить общение, особенно для тревожных или нейроотличных подростков. За маской проще взаимодействовать с окружающими — роль считывается сразу, и диалог становится предсказуемее.

Паниковать из-за увлечения, по словам эксперта, не стоит. Однако насторожиться следует, если образ вытесняет реальную жизнь: ребёнок теряет интерес к учёбе, общается только внутри сообщества и не выходит из дома без костюма. В остальных случаях хобби развивает творческие навыки, помогает находить друзей и учиться самовыражению. Главное, чтобы оно оставалось игрой, а не заменяло действительность.

Ранее стало известно, что подростки забыли про квадроберов и начали наряжаться в динозавров. Новое увлечение, получившее название «диносьютинг», быстро распространяется среди поклонников фурри-культуры. Таких любителей рептилий, драконов и доисторических животных называют scalies — «чешуйками».