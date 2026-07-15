Прикоснулся к водостоку и не выжил: Школьник погиб от удара током в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска произошла трагедия: 10-летний мальчик скончался во время прогулки. Причиной смерти стал удар электрическим током.

По предварительным данным СК, школьник прикоснулся к водосточной трубе, которая по неустановленной пока причине оказалась под высоким напряжением. Спасти ребёнка не удалось, он умер на месте происшествия до приезда медиков.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку случившегося. Специалисты уже работают на месте гибели для выяснения всех обстоятельств инцидента.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело. Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного «ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)».

Сейчас эксперты устанавливают, откуда именно на конструкции появилось напряжение и кто несёт ответственность за обслуживание данного объекта. Следователи продолжают собирать доказательную базу, чтобы дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее водолазы подняли из реки Томи тело 16-летнего подростка, пропавшего 6 июля. Молодой человек и 17-летняя спутница пришли на необорудованный пляж. Зайдя в воду, оба потеряли контроль и начали тонуть.