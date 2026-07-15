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15 июля, 09:06

ВСУ обрабатывают беспилотники ядохимикатами, заявил российский сапёр

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военные ВСУ используют нестандартные способы маскировки взрывных устройств и могут обрабатывать беспилотники ядохимикатами, рассказал заместитель командира взвода разминирования группировки войск «Центр» с позывным Юморист. Его слова приводит Минобороны РФ.

По словам бойца, украинские военные часто переделывают боеприпасы под сбросы с беспилотников. Такие устройства не всегда удаётся безопасно извлечь, поэтому специалисты уничтожают их непосредственно на месте. Кроме того, некоторые найденные летательные аппараты были обработаны химическими веществами, из-за чего брать их в руки опасно.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии ежедневно занимаются очисткой освобождённых населённых пунктов Донецкой Народной Республики от взрывоопасных предметов. Сапёры обследуют жилые кварталы, дороги, прилегающие территории и объекты инфраструктуры, выявляя многочисленные опасные находки, оставленные при отступлении ВСУ.

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Ранее сапёры рассказывали и о других необычных находках в освобождённых районах ДНР. В населённом пункте Приют украинские военные оставили взрывчатку, замаскированную под шоколад и обычные бытовые предметы. Странные объекты обнаруживали на тропах и маршрутах передвижения. Такая маскировка рассчитана на то, чтобы человек потерял бдительность и принял опасный предмет за обычную вещь. Помимо замаскированных устройств, сапёры регулярно находят боеприпасы и взрывоопасные предметы на территориях жилых кварталов, дорог и объектов инфраструктуры.

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Николь Вербер
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