Запутавшийся в сетях кит в Приморье пропал после тайфуна «Бави»

Судьба кита, замеченного накануне с тяжёлыми ранениями у берегов Приморья, остаётся неизвестной. Волонтёры группы «Киты Териберки» рассказали, что после прохождения тайфуна «Бави» поиски не дали результата.

Накануне млекопитающее обнаружили вблизи острова Путятина. Животное оказалось опутано рыболовными сетями, один из плавников сильно кровоточил, сообщает телеканал «Звезда».

Неравнодушные очевидцы предприняли попытку зацепить верёвки, чтобы освободить пленника, однако сделать это не удалось. Состояние кита оценивалось как критическое.

Сразу после того, как регион накрыл тропический шторм, пришедший из Китая, морского обитателя перестали наблюдать. Спасатели выходили в море на яхтах, но обнаружить его не смогли.

Напомним, вчера сообщалось, что у острова Путятина в Приморье добровольцы пытались вызволить кита, которого плотно стянули рыболовные снасти и верёвки. Отдыхающие заметили животное у берега, но снять петли своими силами не сумели — они слишком туго обмотали тело и рассекли плавник, вызвав кровотечение.