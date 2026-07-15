Помогает спасать жизни людей: Россия успешно осваивает выпуск новейших лекарств и медизделий 

Россия успешно налаживает выпуск современных лекарственных средств и медицинских изделий. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе беседы с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«У нас для этого есть все возможности, в том числе в части как раз отечественных лекарственных средств и современных медицинских изделий, препаратов, которым вы активно занимаетесь», — отметил премьер.

Мишустин назвал данную сферу крайне чувствительной и добавил, что её значимость трудно переоценить. По его словам, выпускаемая продукция помогает сохранять здоровье и спасать жизни людей, причём особенно остро такая потребность ощущается в онкологии и ряде других областей.

Ранее сообщалось, что российские исследователи создали новый радиопротектор, способный защитить организм во время лучевой терапии, при этом разработка уже проходит стадию экспертной оценки. Главная задача препарата заключается в избирательной защите здоровых клеток пациента, чтобы не допустить снижения разрушительного воздействия непосредственно на само злокачественное новообразование.