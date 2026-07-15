Красивы, но смертельно больны: У редких гекконов нашли «ген рака»

Учёные изучили редкую разновидность леопардовых гекконов, которая может помочь в исследовании онкологических заболеваний у людей. Оказалось, что яркая окраска этих рептилий связана с высокой склонностью к развитию опухолей. Об этом пишет SpringerLink.

Речь идёт о морфе «lemon frost» — гекконах с необычной бело-жёлтой окраской. Исследователи выяснили, что более чем у 80% таких животных появляются опухоли пигментных клеток, которые способны возвращаться после удаления и распространяться по организму.

Чтобы понять причину болезни, специалисты провели полногеномное исследование образцов тканей. Они сравнили опухоли и здоровые клетки трёх гекконов и обнаружили генетические изменения, которые могут запускать развитие новообразований.

Учёные считают, что эти рептилии могут стать необычной моделью для изучения рака. В отличие от многих лабораторных животных, у которых опухоли вызывают искусственно, «lemon frost» развивают заболевание естественным образом.

Исследователи надеются, что наблюдение за такими животными поможет лучше понять механизмы появления и распространения опухолей, а в будущем может дать новые идеи для борьбы с онкологическими заболеваниями у человека.

Учёные продолжают искать новые способы понять, почему возникают и развиваются опухоли. Ранее Life.ru рассказывал о работе исследователей, которые нашли ранее неизвестный механизм борьбы иммунитета с раковыми клетками. Открытие может помочь в создании новых подходов к лечению онкологических заболеваний.