Миллионы за 60 минут на экране: Раскрыты баснословные гонорары звёзд турецких сериалов

Гонорары ведущих актёров турецких сериалов достигли миллионов лир за одну серию. Самые востребованные артисты получают суммы, которые заметно увеличивают бюджеты телепроектов, сообщает Al Bawaba со ссылкой на данные турецкого портала GZT.

Кенан Имирзалыоглу. Фото © Кадр из сериала «Эзель». Реж. Улуч Байрактар, сцен. Пынар Булут

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых звёзд оказался Кенан Имирзалыоглу. По данным издания, актёр получает около 4,5 млн турецких лир (6,6 млн рублей) за один эпизод. Он известен по сериалам «Эзель», «Величественный век: Кёсем» и другим популярным проектам.

Чагатай Улусой. Фото © Кадр из сериала «Мечта Эшрефа». Реж. Улуч Байрактар, сцен. Этхем Озисик

Второе место занял Чагатай Улусой — его гонорар оценивается примерно в 3,5 млн лир (5,8 млн рублей) за серию. Артист стал одним из самых востребованных актёров Турции после успеха проектов «Прилив», «Защитник» и других сериалов, получивших популярность за пределами страны.

Озан Акбаба. Фото © Кадр из сериала «Далёкий город». Реж. Ахмет Катыксыз, сцен. Гюлизар Ирмак

На третьей позиции оказался Озан Акбаба. За участие в одной серии ему приписывают выплату около 1,5 (2,5 млн рублей) млн лир. Рост его популярности связывают с успехом сериала «Далёкий город» (Uzak Şehir).

Синем Унсал. Фото © Кадр из сериала «Далёкий город» (2024-2026). Реж. Ахмет Катыксыз, сцен. Гюлизар Ирмак

В список самых дорогих актёров также вошли Мелис Сезен и Дениз Джан Акташ. Их гонорары оцениваются примерно в 1,5 млн (2,5 млн рублей) и 1,2 млн (2 млн рублей) лир за эпизод соответственно. Около 1,2 млн лир (2 млн рублей), согласно опубликованным данным, получает Толга Сарыташ.

Деврим Озкан. Фото © Кадр из сериала «Под землёй». Реж. Мурат Озтюрк, сцен. Берна Аруз, Раджи Шашмаз

Среди актрис высокие позиции заняли Синем Унсал и Деврим Озкан — их выплаты оцениваются примерно в 1 млн лир (1,6 млн рублей) серию. Рабия Сойтюрк получает около 600 тысяч лир (почти 1 млн рублей) за эпизод, а Сыла Тюркоглу — около 1 млн лир (1,6 млн рублей) после роста популярности благодаря успешным проектам.

Деврим Озкан. Фото © Кадр из сериала «Клюквенный щербет». Реж. Кетджхе, сцен. Мелис Дживелек

Продюсеры отмечают, что именно известность главных актёров часто становится одним из факторов успеха сериала. Однако рост гонораров увеличивает стоимость производства, поэтому компании вынуждены искать баланс между привлечением популярных артистов и контролем расходов.

Ранее Life.ru рассказывал, что популярный турецкий сериал «Клюквенный щербет» столкнулся с волной критики после завершения четвёртого сезона. Поклонники проекта остались недовольны переменами в сюжете, перестановками в актёрском составе и решениями создателей. Kızılcık Şerbeti на протяжении нескольких сезонов удерживал внимание зрителей благодаря истории противостояния двух семей с разными взглядами на жизнь. Однако в новом сезоне многие поклонники начали жаловаться на резкие изменения и развитие сюжетных линий. Подробнее — в нашем материале.