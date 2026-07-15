«Тело сливается с музыкой»: Дочь Витаса рассказала, как её очаровала китайская публика

Артистка VK Records Алла Грачёва, уже успевшая завоевать симпатии зарубежной аудитории, дала откровенное интервью. Певица рассказала об особой связи со слушателями из Поднебесной и поделилась ближайшими планами.

В беседе с Леди Mail исполнительница призналась, что ей трудно передать то, что она испытывает на сцене перед китайской публикой. Девушка охарактеризовала этот контакт как магическую связь, возникающую поверх языковых барьеров.

Выход к зрителям за границей, по её признанию, сопряжён с сильным волнением. Однако страх мгновенно сменяется радостью и ощущением, будто она оказывается у себя дома, полностью растворяясь в мелодии вплоть до состояния, близкого к нирване.

Сравнивая выступления на родине и в Азии, Грачёва отметила разницу в энергетике. Она пояснила, что дело в менталитете — люди везде разные, и это по-своему чувствуется.

Что касается будущего, то на ноябрь запланирован совместный гастрольный тур с отцом, певцом Витасом, по Китаю. А на российском «фронте» артистка готовит несколько новых песен и один сюрприз, который обещает представить в скором времени.

Ранее бывший танцор Татьяны Булановой, ставший известным после нашумевшего видео с его «энергосберегающим» выступлением, призвал певицу оставить в покое бывших коллег. По его словам, за четверть века совместной работы артистка ни разу не высказывала претензий к коллективу, а недовольство возникло лишь после того самого ролика.