Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 10:01

«Тело сливается с музыкой»: Дочь Витаса рассказала, как её очаровала китайская публика

Певица Грачёва: На выступлениях в Китае чувствовала магическую связь с залом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_gracheva11

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_gracheva11

Артистка VK Records Алла Грачёва, уже успевшая завоевать симпатии зарубежной аудитории, дала откровенное интервью. Певица рассказала об особой связи со слушателями из Поднебесной и поделилась ближайшими планами.

В беседе с Леди Mail исполнительница призналась, что ей трудно передать то, что она испытывает на сцене перед китайской публикой. Девушка охарактеризовала этот контакт как магическую связь, возникающую поверх языковых барьеров.

Выход к зрителям за границей, по её признанию, сопряжён с сильным волнением. Однако страх мгновенно сменяется радостью и ощущением, будто она оказывается у себя дома, полностью растворяясь в мелодии вплоть до состояния, близкого к нирване.

Сравнивая выступления на родине и в Азии, Грачёва отметила разницу в энергетике. Она пояснила, что дело в менталитете — люди везде разные, и это по-своему чувствуется.

Что касается будущего, то на ноябрь запланирован совместный гастрольный тур с отцом, певцом Витасом, по Китаю. А на российском «фронте» артистка готовит несколько новых песен и один сюрприз, который обещает представить в скором времени.

Орейро выступит в России: во сколько встанут слёзы ностальгии по «Дикому ангелу» на частной вечеринке
Орейро выступит в России: во сколько встанут слёзы ностальгии по «Дикому ангелу» на частной вечеринке

Ранее бывший танцор Татьяны Булановой, ставший известным после нашумевшего видео с его «энергосберегающим» выступлением, призвал певицу оставить в покое бывших коллег. По его словам, за четверть века совместной работы артистка ни разу не высказывала претензий к коллективу, а недовольство возникло лишь после того самого ролика.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Китай
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar