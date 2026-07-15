«Тело сливается с музыкой»: Дочь Витаса рассказала, как её очаровала китайская публика
Певица Грачёва: На выступлениях в Китае чувствовала магическую связь с залом
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_gracheva11
Артистка VK Records Алла Грачёва, уже успевшая завоевать симпатии зарубежной аудитории, дала откровенное интервью. Певица рассказала об особой связи со слушателями из Поднебесной и поделилась ближайшими планами.
В беседе с Леди Mail исполнительница призналась, что ей трудно передать то, что она испытывает на сцене перед китайской публикой. Девушка охарактеризовала этот контакт как магическую связь, возникающую поверх языковых барьеров.
Выход к зрителям за границей, по её признанию, сопряжён с сильным волнением. Однако страх мгновенно сменяется радостью и ощущением, будто она оказывается у себя дома, полностью растворяясь в мелодии вплоть до состояния, близкого к нирване.
Сравнивая выступления на родине и в Азии, Грачёва отметила разницу в энергетике. Она пояснила, что дело в менталитете — люди везде разные, и это по-своему чувствуется.
Что касается будущего, то на ноябрь запланирован совместный гастрольный тур с отцом, певцом Витасом, по Китаю. А на российском «фронте» артистка готовит несколько новых песен и один сюрприз, который обещает представить в скором времени.
Ранее бывший танцор Татьяны Булановой, ставший известным после нашумевшего видео с его «энергосберегающим» выступлением, призвал певицу оставить в покое бывших коллег. По его словам, за четверть века совместной работы артистка ни разу не высказывала претензий к коллективу, а недовольство возникло лишь после того самого ролика.
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