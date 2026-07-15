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15 июля, 09:44

Черноморский флот отправил ко дну группу безэкипажных катеров ВСУ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении попытки атаки на объекты в акватории Чёрного моря. Согласно официальной информации, силами Черноморского флота были своевременно обнаружены и ликвидированы четыре безэкипажных катера, принадлежавших ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были успешно поражены. Подробности операции, а также район её проведения на данный момент не уточняются.

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Ранее сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, целями атаки стали два стратегически важных пункта — порты Черноморск и Днепро-Бугский.

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Оксана Попова
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