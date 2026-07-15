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15 июля, 09:54

ВС РФ нанесли удары по складам дальнобойных дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

За прошедшие сутки российские подразделения атаковали объекты хранения беспилотников ВСУ дальнего действия. Также были поражены пункты размещения украинских формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сообщении.

Под огневое воздействие также попали места временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего такие объекты были выявлены в 153 районах.

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Ранее сообщалось о нанесении ударов по объектам, связанным с военным обеспечением ВСУ. Стало известно о поражении двух судов в порту Черноморск Одесской области, которые использовались для перевозки грузов в интересах украинских вооруженных формирований.

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Милена Скрипальщикова
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