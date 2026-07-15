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Регион
15 июля, 09:53

ПВО на страже: Над югом Воронежской области сбили высокоскоростную цель

Губернатор Гусев: Над югом Воронежской области 15 июля сбили воздушную цель

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Днём 15 июля 2026 года средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили высокоскоростную воздушную цель над одним из районов на юге Воронежской области.

Об инциденте оперативно сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном канале. По предварительным данным, в результате работы систем ПВО разрушений на земле не зафиксировано, пострадавших нет. Ситуация в регионе остается под контролем профильных служб.

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Ранее министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о работе средств противовоздушной обороны за последние сутки. Согласно официальным данным, российским военным удалось перехватить и уничтожить 558 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также 8 управляемых авиационных бомб.

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Оксана Попова
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