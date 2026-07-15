ПВО на страже: Над югом Воронежской области сбили высокоскоростную цель

Днём 15 июля 2026 года средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили высокоскоростную воздушную цель над одним из районов на юге Воронежской области.

Об инциденте оперативно сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном канале. По предварительным данным, в результате работы систем ПВО разрушений на земле не зафиксировано, пострадавших нет. Ситуация в регионе остается под контролем профильных служб.

Ранее министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о работе средств противовоздушной обороны за последние сутки. Согласно официальным данным, российским военным удалось перехватить и уничтожить 558 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также 8 управляемых авиационных бомб.