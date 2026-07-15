Реликвия на шее: Священник объяснил, можно ли передавать крестик по наследству

С нательным крестом, как правило, не расстаются до самой кончины. Об этом напомнил православный священник Владислав Береговой в беседе с RT.

Он пояснил, что для обряда крещения младенцу обычно приобретают небольшой крестик. С ним дитя ходит примерно до школьного возраста, после чего покупают другой.

Однако существует и иная традиция, связанная с семейными ценностями. Если в доме хранится крест, представляющий высокую материальную или духовную значимость и передаваемый уже пятому поколению, носить его также разрешается.

По словам батюшки, относиться к этому нужно без предрассудков. Заново освящать подобную семейную реликвию вовсе не обязательно, ведь святой предмет уже сам по себе обладает благодатью. Тем не менее, если у верующего есть такое желание, священник всегда может провести обряд освящения.

Ранее настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке рассказал о заметном притоке зумеров в церковь. По его словам, это общемировой тренд — в американских православных приходах число молодёжи выросло кратно, а причина кроется в крахе гедонистической модели, когда жизнь, сведённая к развлечениям и потреблению, перестаёт давать ответы на глубинные запросы.