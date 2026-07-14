Зампред ВРНС назвал обидчивость признаком гордыни, который уводит человека от Бога

Обидчивость — одно из самых коварных и разрушительных душевных состояний. О природе этого чувства рассказал Life.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, многие считают обиду естественной реакцией на несправедливость или грубость. Однако с православной точки зрения это проявление глубоко укоренившейся гордыни. Обида возникает тогда, когда человек принимает слова или поступки окружающих слишком близко к сердцу, а его самолюбие оказывается уязвлённым.

Мы считаем, что заслуживаем лучшего отношения, что нас должны ценить, уважать, любить. И когда этого не происходит — мы обижаемся. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Как напомнил Иванов, святитель Тихон Задонский говорил: «Гордость есть начало и корень всякого зла».

По мнению собеседника Life.ru, именно обида становится одним из главных плодов гордыни. Если бы человек был по-настоящему смиренным, он не ожидал бы от окружающих особого отношения, постоянного внимания или признания и потому не был бы столь уязвим.

Обида мешает покаянию

Эксперт отметил, что обидчивость замыкает человека на самом себе. Обиженный вновь и вновь прокручивает ситуацию в голове, ищет виноватых, но при этом перестаёт замечать собственные грехи — гордость, осуждение, гнев и злопамятство.

Обиженный человек говорит: «Он меня обидел», но не говорит: «Я — грешник, я не смог простить, я возгордился». По словам Иванова, именно поэтому обида становится серьёзным препятствием для покаяния. Всё внимание человека оказывается сосредоточено на недостатках другого, а не на собственном духовном состоянии. В результате это отдаляет его от Бога.

Согласно учению святых отцов, истинное смирение заключается в том, что человек не ждёт похвалы, не боится осуждения и перестаёт ставить собственное «я» в центр жизни. Тогда, подчеркнул эксперт, никакая обида уже не способна лишить его внутреннего мира, потому что главным становится Христос.

Чтобы победить обидчивость, необходимо прежде всего бороться с гордыней. Для этого важно научиться видеть собственные грехи, а не чужие, прощать даже тогда, когда никто не просит прощения, и молиться за своих обидчиков.

По словам Иванова, именно тогда Господь дарует человеку душевный мир, который становится лучшим лекарством от любой обиды.

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