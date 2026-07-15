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15 июля, 10:53

Ка-52 бросился в погоню за украинским беспилотником — момент сняли на видео

Погоня вертолёта Ка-52 ВС РФ за украинским дроном попала на видео

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В сети появилось видео, на котором российский вертолёт Ка-52 преследует украинский беспилотник. Кадры распространил Telegram-канал «Военная хроника».

Погоня ударного вертолёта Ка-52 ВС РФ за украинским беспилотником. Видео © Telegram / «Военная хроника»

«Погоня ударного вертолёта Ка-52 за украинским беспилотником где-то на территории РФ», — гласит подпись к публикации.

Авторы публикации не уточнили, где и когда именно проходил процесс.

Эпизоды противодействия беспилотной авиации противника фиксируются в зоне СВО с завидной регулярностью, превращаясь в неотъемлемую часть боевой работы. Вертолёты Ка-52, задействованные в этих миссиях, располагают сенсорным арсеналом, способным сканировать воздушное пространство в широком диапазоне высот.

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Ранее «Ростех» сообщил, что импортозамещённая версия вертолёта Ка-226Т впервые поднялась в воздух. Машина оснащена отечественным двигателем ВК-650В, а выпуском занимаются «Вертолёты России». Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что модульная конструкция и российский мотор сделали вертолёт универсальным и манёвренным, а соосная схема обеспечила ему устойчивость.

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Вероника Бакумченко
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