Ка-52 бросился в погоню за украинским беспилотником — момент сняли на видео

В сети появилось видео, на котором российский вертолёт Ка-52 преследует украинский беспилотник. Кадры распространил Telegram-канал «Военная хроника».

Погоня ударного вертолёта Ка-52 ВС РФ за украинским беспилотником. Видео © Telegram / «Военная хроника»

«Погоня ударного вертолёта Ка-52 за украинским беспилотником где-то на территории РФ», — гласит подпись к публикации.

Авторы публикации не уточнили, где и когда именно проходил процесс.

Эпизоды противодействия беспилотной авиации противника фиксируются в зоне СВО с завидной регулярностью, превращаясь в неотъемлемую часть боевой работы. Вертолёты Ка-52, задействованные в этих миссиях, располагают сенсорным арсеналом, способным сканировать воздушное пространство в широком диапазоне высот.

Ранее «Ростех» сообщил, что импортозамещённая версия вертолёта Ка-226Т впервые поднялась в воздух. Машина оснащена отечественным двигателем ВК-650В, а выпуском занимаются «Вертолёты России». Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что модульная конструкция и российский мотор сделали вертолёт универсальным и манёвренным, а соосная схема обеспечила ему устойчивость.