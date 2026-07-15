Ка-52 бросился в погоню за украинским беспилотником — момент сняли на видео
Погоня вертолёта Ка-52 ВС РФ за украинским дроном попала на видео
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В сети появилось видео, на котором российский вертолёт Ка-52 преследует украинский беспилотник. Кадры распространил Telegram-канал «Военная хроника».
Погоня ударного вертолёта Ка-52 ВС РФ за украинским беспилотником. Видео © Telegram / «Военная хроника»
«Погоня ударного вертолёта Ка-52 за украинским беспилотником где-то на территории РФ», — гласит подпись к публикации.
Авторы публикации не уточнили, где и когда именно проходил процесс.
Эпизоды противодействия беспилотной авиации противника фиксируются в зоне СВО с завидной регулярностью, превращаясь в неотъемлемую часть боевой работы. Вертолёты Ка-52, задействованные в этих миссиях, располагают сенсорным арсеналом, способным сканировать воздушное пространство в широком диапазоне высот.
Ранее «Ростех» сообщил, что импортозамещённая версия вертолёта Ка-226Т впервые поднялась в воздух. Машина оснащена отечественным двигателем ВК-650В, а выпуском занимаются «Вертолёты России». Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что модульная конструкция и российский мотор сделали вертолёт универсальным и манёвренным, а соосная схема обеспечила ему устойчивость.
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