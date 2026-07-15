Похороны олимпийской чемпионки Куклевой пройдут 18 июля
Обложка © ТАСС / Игорь Уткин
Похороны олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой пройдут 18 июля. Об этом нашим коллегам из ТАСС сообщила олимпийская чемпионка Луиза Носкова, руководитель тюменской спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону.
Ранее Носкова говорила, что прощание с Куклевой состоится 16 июля в Тюменском государственном университете. Похоронят спортсменку в Ишимбае в Башкортостане.
Галина Куклева ушла из жизни на 54-м году. Одну из главных побед в карьере она одержала на Олимпиаде 1998 года в Нагано, где завоевала золото в гонке на 7,5 км. На тех же Играх Куклева стала серебряным призёром в эстафете.
В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити биатлонистка пополнила коллекцию бронзовой медалью в командной гонке.
Куклева также трижды выигрывала чемпионаты мира, становилась чемпионкой Европы, а на мировых первенствах брала два серебра и одну бронзу.
В 1998 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта. За вклад в отечественный спорт Куклева была награждена орденом Почёта и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В последние годы она работала профессором кафедры лыжного спорта в Тюменском государственном университете.
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