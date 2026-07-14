Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщил Союз биатлонистов России. Она скончалась в ночь на 14 июля.

С ранних лет она проявила характер и целеустремлённость, которые привели её в элиту мирового биатлона. Вершиной её карьеры стала Олимпиада в Нагано в 1998 году. В спринте на 7,5 км Куклева выиграла золото, опередив соперницу всего на 0,7 секунды — это был один из самых напряжённых финишей в истории российского биатлона. За свою карьеру Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетах, побеждала на чемпионате Европы и завоевала бронзу Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Всего на её счету — 23 победы на этапах Кубка мира, 9 из которых — в личных гонках.

После завершения карьеры в 2003 году Куклева не ушла из спорта. Она работала в Тюменском государственном университете, передавая свой опыт молодым спортсменам. Галина Куклева была удостоена Ордена Почёта и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она также была почётной гражданкой родного Ишимбая.

«Её вклад в развитие биатлона в Тюменской области и в России в целом невозможно переоценить: она не просто делилась техническими приёмами, но прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион — это прежде всего человек с сильным характером и высокими моральными принципами», — говорится в сообщении.

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