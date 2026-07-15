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Регион
15 июля, 10:49

«Придётся говорить по-русски»: В Госдуме не оценили идею Украины назваться Русью

Депутат Журова: Переименование Украины в Русь сыграет на руку Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Экс-глава украинского МИД Борис Тарасюк предложил переименовать страну в «Русь». Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что такой шаг фактически будет работать в интересах России.

Парламентарий указала на противоречие: Киев последовательно отказывается от всего русского, но при этом хочет взять название, которое исторически и лингвистически неотделимо от русского языка. Если официальное наименование поменяется, это автоматически потребует использования русского языка, считает она.

Кроме того, депутат в беседе с «Газетой.ru» обратила внимание, что на Западе украинцев и россиян и так часто путают. После возможного переименования, по её словам, иностранцы окончательно перестанут видеть разницу между двумя народами.

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Напомним, ранее экс-министр Украины Борис Тарасюк заявил, что в случае переименования государства предложил бы назвать его Русью. По словам бывшего дипломата, именно так, по его мнению, изначально называлась территория, связанная с предками современных украинцев.

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Дарья Нарыкова
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