Разбогатели на крабовых палочках: Рыбный гигант Vici снял склад почти за 1 млрд рублей

Производитель рыбных полуфабрикатов Vici арендовал крупный логистический комплекс в Новой Москве площадью около 50 тысяч квадратных метров. Стоимость аренды объекта может составлять почти 1 млрд рублей в год.

Договор заключила компания «Форт Транс Логистика», которая входит в группу «Океан» вместе с Vici. Речь идёт о логопарке «RNBA Шишкин лес».

Сделка стала одной из крупнейших на рынке складской недвижимости в этом году. Эксперты отмечают, что подобные крупные аренды сейчас встречаются реже из-за снижения спроса на логистические площади.

Vici выпускает крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки и другие рыбные продукты. Производственные мощности предприятия в Калининградской области превышают 120 тысяч тонн продукции в год.

В 2025 году выручка компании «Вичи Русь» выросла до 25,1 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 2,4 млрд рублей. Расширение складской инфраструктуры связано с ростом объёмов бизнеса и увеличением спроса на рыбную продукцию. Новый объект позволит компании усилить логистические возможности и хранение готовой продукции.

Ранее Life.ru сообщал, что в Омске под угрозой банкротства оказалось предприятие «Вито», которое называет себя первым российским производителем фунчозы. Сумма спора не выглядит космической — 2,3 млн рублей. Но именно из-за этого долга кредитор просит признать «Вито» несостоятельным.