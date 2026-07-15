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Регион
15 июля, 10:51

«10 млн уже есть, будет 20»: Зеленский раскрыл амбициозные планы по выпуску дронов

Зеленский заявил о производстве 10 млн украинских дронов в год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский озвучил планы по резкому увеличению объемов выпуска беспилотных летательных аппаратов. По словам президента, страна уже вышла на показатели в 10 миллионов единиц ежегодно.

В ближайшей перспективе руководство государства намерено удвоить этот результат. Целевым ориентиром стала отметка в 20 миллионов изделий в год.

«Украина производит 10 млн дронов в год, а будет 20 млн», — заявил Зеленский в ходе саммита.

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До этого Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом соглашение о совместном производстве дронов. Киев, похоже, снова нашёл удобный формат для расширения западной помощи — под вывеской «общей защиты» и беспилотных технологий.

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Оксана Попова
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