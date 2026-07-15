«10 млн уже есть, будет 20»: Зеленский раскрыл амбициозные планы по выпуску дронов

Владимир Зеленский озвучил планы по резкому увеличению объемов выпуска беспилотных летательных аппаратов. По словам президента, страна уже вышла на показатели в 10 миллионов единиц ежегодно.

В ближайшей перспективе руководство государства намерено удвоить этот результат. Целевым ориентиром стала отметка в 20 миллионов изделий в год.

«Украина производит 10 млн дронов в год, а будет 20 млн», — заявил Зеленский в ходе саммита.

До этого Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом соглашение о совместном производстве дронов. Киев, похоже, снова нашёл удобный формат для расширения западной помощи — под вывеской «общей защиты» и беспилотных технологий.