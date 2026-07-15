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15 июля, 11:08

Проваливший Олимпиаду Малинин поразил поклонников четырьмя сальто подряд на тренировке

Фигурист Малинин выполнил четыре сальто подряд на тренировке

Обложка ©ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка ©ТАСС / Михаил Терещенко

Американский фигурист Илья Малинин во время подготовки к ледовому шоу Sun Valley Summer исполнил на льду четыре сальто подряд. Эффектный элемент спортсмен выполнил на тренировке. Видео опубликовала фан-группа Ilia Malinin Daily.

Фигурист Малинин выполнил четыре сальто подряд на тренировке. Видео © Х / Ilia Malinin Daily

Минувшая Олимпиада сложилась для фигуриста неоднозначно. После короткой программы он возглавлял турнирную таблицу, получив 108,16 балла. Однако в произвольном прокате спортсмен допустил несколько серьёзных ошибок, включая два падения и потерю одного из трех каскадов. В итоге он набрал 264,49 балла и завершил соревнования на восьмой позиции.

Победителем олимпийского турнира в мужском одиночном катании стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, заработавший 291,58 балла. Несмотря на неудачу в личном первенстве, Малинин завоевал золото командного олимпийского турнира в составе сборной США. Позже он также стал чемпионом мира и вошёл в историю фигурного катания как первый спортсмен, чисто исполнивший четверной аксель в соревновательной программе.

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Ранее Илья Малинин показал новую вариацию своего фирменного элемента. Во время исполнения сальто фигурист успел в воздухе коснуться рукой лезвия конька. Необычный трюк вызвал интерес у поклонников фигурного катания и стал одной из самых обсуждаемых тренировочных попыток спортсмена.

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Милена Скрипальщикова
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