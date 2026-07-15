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15 июля, 11:42

Сбежавшие из дома брат с сестрой в Карелии преодолели 50 км пешком и на попутках

Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Двое детей, которых разыскивали в Карелии, самостоятельно проделали путь примерно от Кондопоги до Петрозаводска — часть дороги они прошли пешком, часть проехали на попутных машинах. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Правоохранители отметили, что расстояние между городами составляет порядка 50 километров. В ведомстве добавили, что на вопрос о причинах столь дальнего похода школьники не смогли дать сколько-нибудь внятного объяснения.

«В настоящее время проводится проверка», — заключили в МВД.

Пропавшие в Карелии брат и сестра не раз убегали из дома
Пропавшие в Карелии брат и сестра не раз убегали из дома

Напомним, пропавших брата и сестру нашли живыми. Как рассказали поисковики, детей отыскали общими усилиями добровольцев и полиции. По предварительным данным, они сами ушли из дома.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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