«Колбасный» аппликатор: Москвич запихнул в себя сосиску в надежде вылечить геморрой

Житель района Богородское оказался в больнице после крайне неудачного сеанса самолечения сосиской. 52-летний мужчина много лет страдает геморроем, заработанным на фоне сидячей работы за баранкой.

Как узнал сайт MK.ru, в злополучный день москвич собрался нанести лечебную мазь, но не смог найти специальный аппликатор. Тогда он принял спонтанное решение заменить его тем, что попалось под руку в холодильнике, — обычной сосиской.

Колбасное изделие повело себя непредсказуемо и целиком проскочило в прямую кишку. Все попытки извлечь инородное тело самостоятельно закончились провалом, и испуганный пациент обратился за помощью к родственникам, а те — к экстренным службам.

Прибывшие медики доставили мужчину в стационар. Хирургам удалось достаточно быстро ликвидировать последствия бытовой импровизации и отпустить горе-пациента домой.

Ранее Life.ru рассказывал, как москвичка за три года бесконтрольного применения назального спрея довела себя до сквозного отверстия в носовой перегородке. Началось всё с обычной простуды, но девушка продолжала брызгать средство прямо на перегородку, игнорируя правильную технику, и со временем заработала хроническую сухость, кровянистые корки и зависимость.