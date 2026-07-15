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15 июля, 10:59

«Колбасный» аппликатор: Москвич запихнул в себя сосиску в надежде вылечить геморрой

Житель Москвы попал к хирургам после попытки вылечить геморрой сосиской

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Житель района Богородское оказался в больнице после крайне неудачного сеанса самолечения сосиской. 52-летний мужчина много лет страдает геморроем, заработанным на фоне сидячей работы за баранкой.

Как узнал сайт MK.ru, в злополучный день москвич собрался нанести лечебную мазь, но не смог найти специальный аппликатор. Тогда он принял спонтанное решение заменить его тем, что попалось под руку в холодильнике, — обычной сосиской.

Колбасное изделие повело себя непредсказуемо и целиком проскочило в прямую кишку. Все попытки извлечь инородное тело самостоятельно закончились провалом, и испуганный пациент обратился за помощью к родственникам, а те — к экстренным службам.

Прибывшие медики доставили мужчину в стационар. Хирургам удалось достаточно быстро ликвидировать последствия бытовой импровизации и отпустить горе-пациента домой.

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Ранее Life.ru рассказывал, как москвичка за три года бесконтрольного применения назального спрея довела себя до сквозного отверстия в носовой перегородке. Началось всё с обычной простуды, но девушка продолжала брызгать средство прямо на перегородку, игнорируя правильную технику, и со временем заработала хроническую сухость, кровянистые корки и зависимость.

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Юрий Лысенко
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