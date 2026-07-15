Зеленский назвал своей главной целью «Украину без России»
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Владимир Зеленский заявил, что главная цель украинского государства — «Украина без России». Об этом он сказал во время выступления в Киеве на торжествах по случаю Дня Украинской Государственности.
По словам Зеленского, Украина должна быть без России, без войны и вместе с Евросоюзом.
Выступление прошло на фоне мероприятий, посвящённых Дню Украинской Государственности.
День Украинской Государственности — это праздник, который задумывался как дань исторической преемственности украинской государственности от Киевской Руси до современной Украины. Его связали с днём памяти князя Владимира, при котором произошло крещение Руси.
Изначально праздник отмечали 28 июля, но после календарной реформы на Украине дату перенесли на 15 июля. В 2026 году День Украинской Государственности приходится на 15 июля.
В украинской политической риторике этот день используют как символ самостоятельной государственности, отдельной исторической традиции и курса на независимое развитие. На фоне конфликта с Россией праздник также получил дополнительное политическое значение.
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