Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 10:50

Зеленский назвал своей главной целью «Украину без России»

Обложка © EPA/TERESA SUAREZ

Обложка © EPA/TERESA SUAREZ

Владимир Зеленский заявил, что главная цель украинского государства — «Украина без России». Об этом он сказал во время выступления в Киеве на торжествах по случаю Дня Украинской Государственности.

По словам Зеленского, Украина должна быть без России, без войны и вместе с Евросоюзом.

Их предки погубили Киевскую Русь: почему на Украине ненавидят битву на Калке и молчат про 13 убитых князей
Их предки погубили Киевскую Русь: почему на Украине ненавидят битву на Калке и молчат про 13 убитых князей

Выступление прошло на фоне мероприятий, посвящённых Дню Украинской Государственности.

День Украинской Государственности — это праздник, который задумывался как дань исторической преемственности украинской государственности от Киевской Руси до современной Украины. Его связали с днём памяти князя Владимира, при котором произошло крещение Руси.

Изначально праздник отмечали 28 июля, но после календарной реформы на Украине дату перенесли на 15 июля. В 2026 году День Украинской Государственности приходится на 15 июля.

«С Днём крещения Руси – Украины»: Зеленский выдал очередной каламбур
«С Днём крещения Руси – Украины»: Зеленский выдал очередной каламбур

В украинской политической риторике этот день используют как символ самостоятельной государственности, отдельной исторической традиции и курса на независимое развитие. На фоне конфликта с Россией праздник также получил дополнительное политическое значение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar