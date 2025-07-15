«С Днём крещения Руси – Украины»: Зеленский выдал очередной каламбур

Владимир Зеленский неожиданно выдал обращение к несуществующей стране под названием «Русь — Украина». Он поздравил сограждан с Днём крещения и заявил, что вся земля под Киевом испокон веков была украинской. По его словам, «украинцы здесь были, украинцы здесь есть, и украинцы здесь будут».

«С Днём Государственности, дорогие граждане! С Днём крещения Руси – Украины!» — написал Зеленский в соцсетях.

К слову, День Крещения Руси празднуется 28 июля в память о святом равноапостольном великом князе Владимире, обратившем русскую землю в православие в 988 году. По юлианскому календарю дата приходится на 15 июля, раскольническая церковь Украины перешла на данное исчисление с 2023 года, чтобы больше не идти «русским путём».