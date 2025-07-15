«С Днём крещения Руси – Украины»: Зеленский выдал очередной каламбур
Зеленский выдумал страну и поздравил украинцев с днём крещения Руси — Украины
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Владимир Зеленский неожиданно выдал обращение к несуществующей стране под названием «Русь — Украина». Он поздравил сограждан с Днём крещения и заявил, что вся земля под Киевом испокон веков была украинской. По его словам, «украинцы здесь были, украинцы здесь есть, и украинцы здесь будут».
«С Днём Государственности, дорогие граждане! С Днём крещения Руси – Украины!» — написал Зеленский в соцсетях.
К слову, День Крещения Руси празднуется 28 июля в память о святом равноапостольном великом князе Владимире, обратившем русскую землю в православие в 988 году. По юлианскому календарю дата приходится на 15 июля, раскольническая церковь Украины перешла на данное исчисление с 2023 года, чтобы больше не идти «русским путём».
А ранее Владимир Зеленский принял решение о лишении гражданства митрополита Онуфрия, сославшись на наличие у священнослужителя гражданства Российской Федерации с 2002 года и обвинив его в поддержании связей с Русской православной церковью. В УПЦ заявили, что у митрополита был только украинский паспорт.