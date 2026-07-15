Ростовский суд дал 17 лет «строгача» фигурантам по делу «аксайских рынков»

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 15 фигурантам громкого дела об аксайских рынках. Самый большой срок получил бизнесмен Карим Бабаев, которого следствие называло организатором преступного сообщества, сообщает 161.RU из зала суда.

Бабаеву назначили 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 4,4 млн рублей. Такой же срок получил бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко, который руководил муниципалитетом 27 лет. Его штраф составил 4 млн рублей.

Сыновья предпринимателя Вадим и Эдуард Бабаевы получили по 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штрафы по 2 млн рублей. Предпринимателя Рифата Капкаева, экс-директора рынка «Атлант» Александра Карпенко и бизнесмена Александра Лобко суд также приговорил к 9 годам колонии общего режима и штрафам по 2 млн рублей.

Бывший заместитель главы администрации Аксайского района Андрей Ремизов и начальник отдела потребительского рынка Анатолий Свириденко получили по 16 лет строгого режима. Каждому назначили штраф в размере 4 млн рублей. Владельцу рынка в Аксае и совладельцу «Овощного» Ивану Ситько назначили 9 лет общего режима и штраф 2 млн рублей. Бухгалтеры Бабаева — Галина Роенко и Любовь Хакало — получили по 7,5 года колонии общего режима.

Всем осуждённым зачли время, проведённое в СИЗО и под домашним арестом. При этом точный срок, который они проведут в колониях после перерасчёта, суд не уточнил.

Резонансное дело началось в 2021 году с задержания главы Аксайского района Виталия Борзенко и членов семьи Бабаевых. По версии следствия, группа действовала в Ростовской области с начала 2000-х годов и незаконно завладела шестью земельными участками из фонда перераспределения района, организовав на них работу рынков.

Фигурантам вменяли организацию преступного сообщества, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и легализацию денежных средств. Следствие считало, что полученная от работы рынков прибыль стала ущербом для государства.

После задержаний силовики провели масштабные операции на рынках «Атлант», «Алмаз» и «Овощной». Территории оцепляли сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ и прокуратуры, а предприниматели, арендовавшие торговые места, столкнулись с закрытием площадок и финансовыми потерями. Изначально по делу проходили 17 человек. Один из обвиняемых был осуждён ещё в 2022 году, а совладелица аквапарка «Осьминожек» Ирина Сукач умерла в больнице. Рассмотрение дела продолжалось более пяти лет.