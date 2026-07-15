Россиянин получил 125 лет тюрьмы в Греции, доверившись «работодателю» из РФ

Следственный комитет Челябинской области начал проверку обстоятельств, приведших к тюремному заключению россиянина Андрея Кайзера. Молодой человек, отправившийся за границу ради заработка, оказался в греческой тюрьме, получив наказание в 125 лет лишения свободы.

История началась в 2024 году, когда житель региона познакомился с неким посредником из Копейска. Мужчина предложил «бесплатное обучение и трудоустройство в Турции по управлению катерами для катания туристов». Обольщённый перспективой, Андрей согласился на заманчивое предложение и улетел из страны.

Позже выяснилось, что реальность радикально отличалась от обещаний. Вместо катания отдыхающих мужчину втянули в незаконную переправку мигрантов. Греческие власти задержали россиянина и приговорили его к огромному тюремному сроку с обязательным отбыванием 25 лет, а также назначили штраф свыше миллиона евро.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество). Силовики проверяют информацию о причастности ранее судимого жителя Копейска к вербовке граждан и организации их выезда за рубеж под видом легального трудоустройства.

Ранее, в июне 2024 года, близкие уже пытались разыскать пропавшего молодого человека. Тогда он выходил на связь с правоохранителями и родственниками, уверяя, что с ним все в порядке и он планирует возвращение на родину. Однако спустя время мечта о заработках обернулась трагедией.

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять максимальную бдительность. Любые сомнительные предложения, обещающие быстрые деньги и работу за границей через посредников, могут скрывать опасные криминальные схемы, цена участия в которых — свобода и жизнь.

Ранее окружной суд польского города Сосновец вынес приговор гражданам России Игорю Рогову и его супруге Ирине. Их признали виновными по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой.